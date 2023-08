Aperam : J.P. Morgan dégrade à 'sous-pondérer'

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - J.P. Morgan a dégradé mercredi sa recommandation sur le titre Aperam, ramenée de 'neutre' à 'sous-pondérer', avec un objectif de cours à horizon 2024 abaissé de 25,1 à 22,7 euros, soit un potentiel baissier de l'ordre de 20% par rapport aux niveaux actuels.



Dans une note de recherche, la banque américaine explique que la forte présence du sidérurgiste en Europe, qui se traduit par une empreinte plus réduite aux Etats-Unis, pourrait freiner ses marges bénéficiaires d'ici à 2024.



J.P. Morgan fait également remarquer que l'action se traite en ligne avec son ratio Valeur d'entreprise/Ebitda historique - de l'ordre de 5,5% - mais sur la base d'une prime de 45% par rapport aux autres fabricants d'acier inoxydable, alors qu'il s'échange habituellement en ligne avec le secteur.



Dans ces conditions, la firme new-yorkaise affiche sa préférence pour Acerinox et Outokumpu qui, selon elle, bénéficie de leur exposition à la stabilité du marché américain, de multiples de valorisation plus accessibles, de flux de trésorerie disponible supérieures et de solides structures bilantielles.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.