Aperam : Deux millions d'actions auto-détenues annulées

(CercleFinance.com) - Aperam a annoncé vendredi son intention de réduire son capital via l'annulation de titres auto-détenus, notamment suite à la finalisation de son dernier programme de rachat d'actions.



Le fabricant d'acier inoxydable a décidé d'annuler pas loin de 1,96 million d'actions, ce qui va avoir pour effet de ramener le nombre d'actions composant son capital de près de 80 millions à 78,04 millions d'actions.



L'opération tient compte des titres acquis dans le cadre de son programme de rachat d'actions annoncé en juillet 2021, et qui portait sur 2,45 millions d'unités, indique le groupe luxembourgeois dans un bref communiqué.



