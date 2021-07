Aperam : Credit Suisse passe à 'surperformance'

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Credit Suisse a relevé mardi son opinion sur Aperam, la faisant passer de 'neutre' à 'surperformance' tout en relevant son objectif de cours de 36 à 49 euros.



Dans une note consacrée au secteur européen de l'acier, la banque privée suisse manifeste sa préférence pour les spécialistes des produits inoxydables en raison de leurs propriétés défensives, à commencer par Aperam.



'Le titre se distingue comme l'un des plus attractifs car il intègre toujours un taux de croissance à l'infini négatif, au contraire de ses comparables', souligne Credit Suisse.



L'établissement helvétique fait de l'action sa nouvelle valeur préférée au sein du secteur.



