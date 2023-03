Aperam : Certifié 'ResponsibleSteel' en Amérique du Sud

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Aperam a annoncé jeudi avoir obtenu la certification 'ResponsibleSteel' pour ses activités en Amérique du Sud, devenant ainsi le premier fabricant de produits plats certifié de la région.



Le spécialiste de l'acier inoxydable souligne que cette certification repose sur 12 principes fondés sur plus de 200 critères, ce qui l'a conduit à devoir se prêter à un audit mené pendant 12 mois par un organisme indépendant.



Ce label signifie que la production d'Aperam répond à des normes strictes portant sur toute une gamme d'indicateurs sociaux, environnementaux et de gouvernance.



Aperam souligne que cette certification vient compléter celle déjà obtenue en 2021 par ses activités européennes.



