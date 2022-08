Aperam : Barclays initie à 'sous-pondérer'

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Barclays a entamé mercredi le suivi du titre Aperam avec une recommandation 'sous-pondérer' et un objectif de cours de 29 euros.



Dans une note consacrée aux acteur européens du domaine de l'acier inoxydable, le bureau d'études dit s'attendre à ce que la dynamique négative de prix que connaît actuellement le secteur pèse sur les cours des producteurs.



'Nous n'en sommes qu'au début de la phase de ralentissement de la demande et les valeurs liées à l'inox ont toujours eu du mal à surperformer lors de périodes historiques comparables', rappelle l'analyste.



Dans son étude, Barclays fait toutefois remarquer que les titres du secteur intègrent déjà, pour la plupart d'entre eux, le scénario à venir d'une récession.



