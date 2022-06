Aperam : Bank of America dégrade son conseil sur le titre

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Bank of America a abaissé à deux reprises sa position sur le titre Aperam, passant de 'acheter' à 'sous-performer', avec un objectif de cours de 25 euros.



'Nous sommes préoccupés par la détérioration des conditions macroéconomiques à l'échelle mondiale et en particulier en Europe. Les prix de l'énergie sont susceptibles d'avoir un impact sur la demande et le coût de la production nationale d'acier inoxydable', ont averti les analystes de BofA dans une note aux clients.



'Bien qu'il ne s'agisse pas de notre scénario de base, le rationnement du gaz pourrait être catastrophique pour l'industrie européenne', ont-ils ajouté.





