Antin : Pourquoi le patron d'Antin prévoit un boom des investissements privés dans les infrastructures

Tandis que le fonds Antin Infrastructure Partners a ouvert mercredi les souscriptions dans le cadre de son introduction en Bourse, proposant ses actions dans une fourchette indicative de 20 à 24 euros pièce, son PDG et cofondateur, Alain Rauscher, est revenu sur BFM Business ce jeudi sur le choix d'une stratégie d'investissement exclusivement tournée vers les infrastructures.

Cette stratégie répond à des besoins d'investissement patents, a expliqué le dirigeant. "Pendant très longtemps, ces besoins ont été satisfaits par des financements de type public (étatiques ou régionaux)". Or depuis quelques décennies, les Etats sont sous pression budgétaire considérable et donc, même des pays comme la France, qui sont réputés pour avoir un des plus beau réseaux d'infrastructures dans le monde, en tous cas en Europe, ont eu du mal à les entretenir. D'où le mouvement de cessions / concessions qui s'est opéré, par exemple dans les autoroutes.

Antin Infrastructure Partners finance pour sa part toutes sortes d'infrastructures liées aux transports, à l'environnement et aux télécommunications "avec deux thématiques principales, les tours télécoms et puis la fibre".

En outre, Antin opère sur les infrastructures dites sociales, a souligné Alain Rauscher. Pour donner quelques exemples, les cliniques privées, généralistes, et des cliniques psychiatriques. "La psychiatrie étant un besoin social considérable et malheureusement on va devoir faire face à de nombreux cas de détresse liés aux confinements, à l'autisme qui est une sorte d'angle mort en France par rapport à d'autres pays", souligne le PDG.

