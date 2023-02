Antin : Les actifs sous gestion atteignent 30 milliards

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Antin Infrastructure Partners a annoncé mercredi une hausse de 34,9% de son volume d'actifs sous gestion sur l'année 2022, qui dépasse désormais les 30 milliards d'euros.



Le total de ses actifs sous gestion est ainsi passé de 22,7 milliards d'euros à 30,6 milliards d'euros sur les 12 derniers mois, c'est-à-dire entre fin décembre 2021 et fin décembre 2022.



Le spécialiste de l'investissement en infrastructure dit avoir levé 8,2 milliards d'euros de fonds l'an dernier, soit un montant record depuis la création du groupe, en 2007.



Antin précise avoir notamment collecté 2,1 milliards d'euros additionnels sur le seul quatrième trimestre pour son cinquième fonds Flagship ('Fonds V'), soit un total de 7,4 milliards sur l'ensemble de l'année écoulée.



Le fonds ajoute avoir réalisé neuf investissements l'an dernier, un niveau historique dans l'histoire du groupe, pour un montant total de 2,9 milliards d'euros.



Ses deux sorties de l'an dernier ont, elles, généré 2,2 milliards d'euros de produits.



Il ajoute que tous ses fonds continuent d'afficher des performances conformes, voire supérieure aux attentes.



Antin gère des fonds qui investissent dans les secteurs de l'énergie et de l'environnement, des télécommunications, des transports en Europe et en

Amérique du Nord, l'une des classe d'actifs connaissant la croissance la

plus rapide sur les marchés non cotés.



Cotée à la Bourse de Paris, l'action Antin progressait de plus de 8% mercredi après la parution de ces chiffres.



