Antalis internatio : Relèvement du prix de l'offre par KPP

(CercleFinance.com) - Antalis annonce que Kokusai Pulp & Paper (KPP) a décidé de relever son prix proposé pour l'acquisition des actions Antalis dans le cadre du projet d'offre publique d'achat simplifiée (OPAS), le portant ainsi de 0,73 à 0,90 euro par action.



Le conseil d'administration a prévu de se réunir prochainement après la remise d'un complément au rapport de l'expert indépendant, en vue d'examiner les conséquences de ce relèvement sur son avis motivé du 21 juillet.



Dans ce contexte, le distributeur de papier et d'emballages annonce avoir demandé à Euronext la suspension de la cotation de ses actions Antalis sur Euronext Paris à compter de ce 17 septembre et jusqu'à nouvel ordre.



