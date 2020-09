Antalis internatio : EBITDA en forte baisse au 1er semestre

(CercleFinance.com) - Antalis publie une perte nette de 90 millions d'euros pour le premier semestre 2020 et un EBITDA de sept millions, en recul de 76,2% en données et à méthodes comptables comparables (-75,6% en données publiées), soit un taux de marge de 0,9% (-1,9 point).



Le chiffre d'affaires du distributeur de papier et d'emballages ressort à 817 millions d'euros, en baisse de 23,3% en données comparables (-23,8% en données publiées), mais avec une résistance du taux de marge brute à 24,7% (+0,3 point).



Antalis estime qu'il 'bénéficiera au deuxième semestre de l'arrivée de KPP comme nouvel actionnaire de contrôle ainsi que de la restructuration de sa structure de bilan et de financement annoncées le 22 juillet dernier'.



