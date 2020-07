Antalis internatio : Baisse de 23,3% du CA estimée au 1er semestre

(CercleFinance.com) - Antalis estime qu'il devrait réaliser au premier semestre 2020 un chiffre d'affaires d'environ 817 millions d'euros, en recul de 23,3% en données comparables, et un taux de marge brute de 24,7%, en amélioration de 0,3 point.



'Ces résultats traduisent principalement l'impact négatif de la pandémie du Covid-19 sur l'activité économique et la baisse de la demande, en particulier dans l'activité Papiers dans un marché européen en décroissance en volume d'environ 25%', explique le groupe.



Dans ces circonstances, le groupe de papier et d'emballage s'attend à voir son taux de marge d'EBITDA (hors incidence de la norme IFRS 16) de la période baisser d'environ deux points par rapport à celui de 2,8% au premier semestre 2019.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

Vous suivez cette action ? Recevez toutes les infos sur ANTALIS INTERNATIO en temps réel : Par « push » sur votre mobile grâce à l’application TradingSat Bourse Par email Ok