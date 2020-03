Antalis internatio : Baisse de 10% du CA estimée en 2019

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Antalis annonce pour 2019 qu'en données comparables, elle devrait réaliser un chiffre d'affaires d'environ 2.074 millions d'euros, en recul de 8,6% (-10,3% en données publiées), et un EBITDA d'environ 54 millions (75 millions en 2018), représentant une marge de 2,6%.



'Ces résultats traduisent principalement la baisse des volumes en papiers dans un marché en décroissance de -8% en 2019 et l'impact sur les ventes du groupe de la défaillance d'un fournisseur d'Antalis en papiers graphiques et recyclés', explique-t-il.



Par ailleurs, l'impact de la pandémie affectera toute l'économie mondiale en 2020 et donc les activités d'Antalis, en particulier sur le premier semestre qui est attendu en recul. Il suit attentivement l'évolution de la situation pour adapter au mieux ses opérations.



