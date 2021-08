Amundi : L'AMF inflige une amende de 32 millions d'euros à deux sociétés d'Amundi

PARIS (Reuters) - La Commission des sanctions de l'Autorité des marchés financiers (AMF) a sanctionné à hauteur de 37 millions d'euros deux sociétés du groupe de gestion d'actifs Amundi, une société de courtage et trois anciens salariés de ces sociétés pour manipulation de cours et manquements à des obligations professionnelles, annonce l'AMF jeudi dans un communiqué.

Cette amende porte sur des opérations effectuées entre 2014 et 2015 sur le marché du Future (contrat à terme) Euro Stoxx 50. Les deux sociétés d'Amundi (Amundi Asset Management et Amundi Intermédiation) ont été condamnées à une amende totale de 32 millions d'euros et le courtier Tullett Prebon à une amende de 5 millions d'euros, a précisé l'AMF.

Cette décision peut faire l'objet d'un recours, a-t-elle ajouté.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

Une porte-parole d'Amundi a déclaré que le groupe contestait le grief de manipulation de cours et examinait la possibilité d'un appel. La société a pleinement provisionné cette amende, qui n'aura pas d'impact sur ses résultats, a-t-elle ajouté.

(Geert de Clercq, Jean-Stéphane Brosse)

Copyright © 2021 Thomson Reuters