Amundi : Oddo reste positif, abaisse son objectif de cours

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Oddo BHF réitère sa recommandation 'surperformance' sur Amundi, avec un objectif de cours abaissé de 83 à 72 euros 'pour intégrer la baisse des marchés financiers et une très légère hausse du coût du capital'.



Déclarant anticiper une baisse des actifs sous gestion et de résultat net du groupe au deuxième trimestre, le bureau d'études indique avoir revu en baisse d'environ 8/9% ses prévisions de résultat 2022/2023.



'Le niveau actuel du titre, qui se traite à 8,9 fois notre nouvelle prévision de BPA 2023, ne reflète pas, selon nous, les perspectives de croissance du groupe et la forte résilience de son business model très diversifié', juge-t-il néanmoins.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.