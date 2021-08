Amundi : Le titre monte, un analyste relève son objectif

(CercleFinance.com) - Le titre termine la journée en hausse de près de 1% profitant de l'analyse positive de Credit Suisse.



Le bureau d'études réaffirme son opinion 'surperformance' sur Amundi avec un objectif de cours rehaussé de 82 à 87 euros, après la publication de résultats de deuxième trimestre vendredi dernier, marquée selon lui par des surprises positives.



Le broker pointe ainsi une marge sur commission de gestion plus élevée que prévu, une vigueur des flux nets à moyen et long terme, et une dynamique positive dans les nouvelles initiatives de croissance, Amundi Technology et Bank of China Wealth Management.



Credit Suisse relève ses estimations de BPA de 12,5% pour 2021 (surtout du fait d'une génération de commissions de performance plus forte qu'anticipé au premier semestre), et d'environ 5,5% pour 2022 et 2023.



