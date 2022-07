À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Tout en maintenant son opinion 'neutre' sur Amundi, Credit Suisse abaisse son objectif de cours de 54 à 52 euros, dans le sillage d'une réduction de 3,7-4,5% de ses estimations de BPA 2022-24 pour le groupe de gestion d'actifs.



Le broker explique mettre à jour ses prévisions pour refléter l'impact des rendements et des flux de fonds observés à fin juin 2022 sur les actifs sous gestion et les revenus des commissions de gestion.



'Nous anticipons également une baisse de la génération de commissions de performance en raison des conditions de marché difficiles', prévient aussi Credit Suisse dans le résumé de sa note de recherche.



