Amplitude surgical : Oddo va cesser de couvrir la valeur

(CercleFinance.com) - Oddo rappelle que la bataille judiciaire engagée depuis 2018 avec l'Ursaaf se poursuit toujours. Le litige porte sur un redressement de 5,8 millions d'euros au titre de la taxe sur la promotion des dispositifs médicaux.



Oddo indique qu'Amplitude Surgical a fait appel de la dernière décision du tribunal judiciaire de valence qui lui était défavorable mais aurait toutefois 'provisionné 100% du risque au titre de ce désaccord, dans ses comptes'.



Par ailleurs, l'analyste rappelle que PAI a fait une offre pour acquérir Amplitude Surgical, sur la base de 2,15 euros l'action. Selon Oddo, 'les accords des anti-trusts concernés ayant été recueillis, PAI va à présent devoir procéder à une OPR (l'offre publique devrait intervenir ' entre la fin de l'année 2020 et le début de l'année 2021 '), mais certains minoritaires espèrent un relèvement de l'offre'.



Dans ce contexte, Oddo ne croit pas 'à une contre-offre d'un chevalier blanc, tout au plus, à un relèvement'. L'objectif de cours s'établit donc à 2,15 euros, contre 1,6 euro précédemment.



Oddo annonce arrêter ici la couverture de la valeur.





