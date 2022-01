Amazon.com : La 'FANG' préférée de BofA en 2022

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - BofA a renouvelé lundi sa recommandation d'achat et son objectif de cours de 4450 dollars sur Amazon, dont il fait sa valeur préférée au sein du segment des 'FANG' pour 2022.



Le broker note qu'après une solide année boursière 2020, le titre Amazon a fait moins bien que le S&P 500 l'an dernier, en ne progressant que de 4% contre un bond de 30% pour l'indice de référence.



Une sous-performance que le courtier attribue aux problèmes d'approvisionnement et aux pénuries de main d'oeuvre, des difficultés appelées selon lui à se résorber cette année.



Après les investissements 'massifs' consentis par le groupe technologique, BofA dit prévoir une accélération des marges bénéficiaires sur la période 2023-2025, une perspective qui justifie selon lui un statut de valeur privilégiée au sein du secteur.



L'acronyme FANG désigne les géants de l'Internet que sont les groupes américains pour Facebook, Amazon, Netflix et Google (groupe Alphabet).



