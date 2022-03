Amazon.com : Vers une division par 20 du nominal de l'action

(CercleFinance.com) - Amazon a annoncé mercredi soir que son conseil d'administration a approuvé une division par 20 du nominal de son action, ce qui entrainera la création de 20 actions nouvelles à la place d'une ancienne, opération qui sera soumise à l'assemblée générale prévue le 25 mai.



Sous réserve du vote favorable de l'AG, chaque actionnaire du géant technologique enregistré au 27 mai recevra 19 actions supplémentaires pour chaque action Amazon déjà détenue, distribution qui devrait avoir lieu autour du 3 juin.



Par ailleurs, le conseil a autorisé le groupe à procéder à des rachats d'actions pour jusqu'à 10 milliards de dollars, autorisation sans date limite et qui remplace la précédente qui était de cinq milliards, et sous laquelle il a racheté pour 2,12 milliards de dollars d'actions.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

