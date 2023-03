Amazon.com : Vers la suppression de 9.000 postes supplémentaires

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Amazon va supprimer 9000 postes supplémentaires qui s'ajouteront aux 18.000 licenciements déjà annoncés en début d'année, a déclaré lundi le directeur général du groupe, Andy Jassy.



Dans un message envoyé aujourd'hui aux employés du géant de l'Internet, le patron de l'entreprise précise que ces suppressions de postes interviendront au cours des prochaines semaines dans les divisions AWS (cloud), les ressources humaines (PXT), les équipes publicitaires et la plateforme de diffusion de parties de jeux vidéos en direct Twitch.



Andy Jassy justifie sa décision par l'incertitude économique auquel est aujourd'hui confronté le groupe technologique.



Début janvier, Amazon avait déjà manifesté son intention de supprimer un peu plus de 18.000 postes, soit l'équivalent d'environ 1,2% de ses effectifs dans le monde.



Le groupe américain, qui emploie 1,6 millions de personnes dans le monde, indique qu'il prévoit d'informer les salariés concernés de leur licenciement d'ici à la fin du mois d'avril.



