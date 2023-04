Amazon.com : Valorisation attractive selon Jefferies

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Jefferies réaffirme sa recommandation 'achat' sur Amazon avec un objectif de cours de 135 dollars, cible qui implique un ratio de 16 fois son estimation d'EBITDA pour 2024, une décote de 20% par rapport à sa moyenne sur cinq ans.



'L'action a surperformé depuis le début de l'année, car la discipline des coûts renforce la confiance dans la récupération des marges', note le broker qui attend une marge opérationnelle accrue à 2,4% au premier trimestre 2023, contre 1,8% au précédent.



Il juge le cours actuel attractif à 13 fois l'EBITDA 2024, mais pense que 'les investisseurs ont besoin de preuves claires que la rentabilité s'améliore et que la croissance d'AWS s'est stabilisée avant que l'action ne soit réévaluée de manière significative'.



