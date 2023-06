Amazon.com : Valeur préférée de Wells Fargo dans l'Internet

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Wells Fargo a entamé jeudi le suivi du titre Amazon avec un conseil 'surpondérer' et un objectif de cours de 159 dollars, faisant de l'action sa valeur préférée ('top pick') au sein des grands acteurs de l'Internet.



Dans une note sectorielle, qui le voit également initier la couverture de titres comme eBay, Lyft ou Airbnb, l'analyste estime s'attendre à ce que l'activité de distribution nord-américaine d'Amazon renoue avec ses marges bénéficiaires de 2019 dès 2025, soit avec un an d'avance par rapport au calendrier prévu par le consensus.



L'intermédiaire dit aussi retenir les récents propos d'Andy Jassy, le directeur général du groupe, selon lequel le basculement d'une logistique chapeautée au niveau national vers un réseau de dimension régional donne déjà des résultats probants.



Enfin, Wells Fargo explique s'attendre à ce qu'AWS, la branche 'cloud' de l'entreprise, connaisse un point d'inflexion au mois d'août pour finir l'exercice sur un taux de croissance de 15%.



Hormis Amazon, Wells Fargo démarre aussi le suivi d'Uber avec une recommandation 'surpondérer' et celui d'Alphabet et Meta avec un conseil 'pondérer en ligne'.



