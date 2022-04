Amazon.com : Une nouvelle offre Intelsat avec AWS

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Intelsat a annoncé sa dernière offre de services: Cloud Connect Media, une solution de connectivité qui fournit aux programmateurs un accès sécurisé entre le réseau IntelsatOne Media et Amazon Web Services (AWS).



Cloud Connect Media est conçu pour fournir aux fournisseurs de contenu une passerelle privée, dédiée et sécurisée entre AWS et le réseau mondial de distribution de médias d'Intelsat.



' Cette collaboration peut fournir aux clients médias d'Intelsat un moyen plus efficace de se connecter à leur playout, à leur montage vidéo et aux ressources supplémentaires qu'ils utilisent dans le cloud, tout en continuant à accéder au réseau média IntelsatOne ' indique le groupe.



' La capacité d'envoyer et de recevoir du contenu média en toute sécurité depuis le cloud, tout en maintenant une fiabilité de distribution de niveau radiodiffusion, est devenue une priorité pour nombre de nos clients du secteur des médias ', a déclaré Bill O'Hara, vice-président et directeur général de Media Business chez Intelsat.



