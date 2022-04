Amazon.com : Toujours valeur préférée chez Credit Suisse

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Credit Suisse a maintenu vendredi son opinion 'surperformance' sur Amazon, assortie d'un objectif de cours de 4100 dollars, en attendant la parution des prochains résultats trimestriels du groupe, prévue le 28 avril.



Dans une note de recherche, le broker rappelle que le directeur général Andy Jassy a récemment rappelé que le géant de l'Internet avait concentré trois années de croissance au cours d'un seul exercice.



Pour Credit Suisse, Amazon est en mesure de continuer à remporter des parts de marché sur le marché du commerce électronique grâce au développement de la livraison le soir même ou le lendemain.



Le courtier indique donc s'attendre à une inflexion positive au niveau de son flux de trésorerie disponible (FCF) à partir du troisième trimestre, puis à une progression par la suite.



'Amazon est peut-être la seule société que nous suivons disposant du potentiel d'accélérer à la fois la croissance de son chiffre d'affaires et de son flux de trésorerie', résume Credit Suisse, qui continue de faire du titre l'une de ses valeurs préférées ('top pick').



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.