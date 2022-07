Amazon.com : Signe un accord commercial avec JET

(CercleFinance.com) - Just Eat Takeaway a conclu un accord commercial avec Amazon aux États-Unis. Les membres d'Amazon Prime aux États-Unis peuvent s'inscrire gratuitement pour un an à Grubhub+ et accéder à des frais de livraison à 0 $ auprès de centaines de milliers de restaurants sur Grubhub tout au long de l'année.



En plus de la livraison à 0 $ sur les commandes, les membres de Grubhub+ ont accès à des avantages et des récompenses réservés aux membres.



L'accord devrait permettre d'augmenter le nombre de membres de Grubhub+, tout en ayant un impact neutre sur les bénéfices et les flux de trésorerie de Grubhub en 2022, et être relutif pour Grubhub à partir de 2023.



