Amazon.com : Série de plaintes contre des contrefacteurs

(CercleFinance.com) - Amazon.com, en collaboration avec une filiale de Weber Inc., annonce avoir déposé conjointement une action en justice contre 12 personnes pour avoir vendu des produits contrefaits portant la marque déposée Weber dans la boutique Amazon.



Ils ont ainsi violé les politiques d'Amazon et les marques déposées de Weber.



Amazon assure que les défendeurs ont cherché à tromper les clients sur l'authenticité et l'origine de leurs produits et créer une fausse affiliation avec Weber. Les comptes des vendeurs ont été fermés et les clients ont été remboursés de manière proactive.



Amazon indique que seulement 6% des tentatives d'enregistrement de nouveaux comptes vendeurs et des produits répertoriés à la vente ont réussi ses processus de vérification en 2020.



