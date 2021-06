Amazon.com : Se dit 1ère firme acheteuse d'énergie verte au monde

(CercleFinance.com) - Amazon a annoncé aujourd'hui 14 nouveaux projets d'énergie renouvelable aux États-Unis, au Canada, en Finlande et en Espagne.



Avec ces nouveaux projets, les investissements totaux d'Amazon dans les énergies renouvelables atteignent désormais 10 gigawatts (GW), de quoi permettre à Amazon de se présenter comme 'la plus grande entreprise acheteuse d'énergie renouvelable aux États-Unis et dans le monde'.



Selon Jeff Bezos, p.d.-g. d'Amazon, ces opérations'envoient le signal qu'investir dans les technologies vertes est la bonne chose à faire pour la planète et les citoyens, ainsi que pour le succès à long terme des entreprises de toutes tailles, dans tous les secteurs, du monde entier. '





