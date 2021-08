Amazon.com : Retenu dans le 'cloud' par le canadien Sun Life

(CercleFinance.com) - Amazon a annoncé vendredi que sa filiale Amazon Web Services avait été retenue par l'assureur-vie canadien Sun Life en tant que fournisseur stratégique de long terme pour les technologies 'cloud'.



Aux termes de l'accord, Sun Life utilisera plusieurs technologies développées par AWS, comme l'analytique des données, l'apprentissage automatique, le stockage, la sécurité et les bases de données.



Sun Life explique qu'il a prévu de certifier 450 employés commerciaux et techniques au programme AWS dans les mois qui viennent et qu'il continuera à former davantage d'employés afin d'accélérer l'adoption du 'cloud'.



Les termes financiers n'ont pas été dévoilés.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

