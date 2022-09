Amazon.com : Prime Vidéo dopée par le Seigneur des anneaux

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Amazon a annoncé lundi quesa série 'Le Seigneur des anneaux: Les Anneaux de pouvoir' avait attiré plus de 25 millions de téléspectateurs dans le monde le premier jour de sa sortie, battant au passage tous les records et s'imposant déjà comme la plus grande première de l'histoire de son service Prime Video.



'Les récits de Tolkien nous ont conduit à ce moment empreint de fierté. Je suis très reconnaissante à l'égard du Tolkien Estate, de nos showrunners, de la productrice exécutive, des acteurs et de toute l'équipe, pour leurs efforts collaboratifs inlassables et leur énergie créative débordante', s'est félicitée Jennifer Salke, la responsable d'Amazon Studios.



Les épisodes du'Seigneur des anneaux: Les Anneaux de pouvoir'- disponibles dans plus de 240 pays et territoires - seront diffusés hebdomadairement jusqu'au la fin de la saison, le 14 octobre, sur Prime Video.



