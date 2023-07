Amazon.com : Premiers utilitaires électriques Rivian en Allemagne

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Amazon a annoncé mardi avoir réceptionné les premières camionnettes électriques conçues par le groupe californien Rivian destinées à ses activités en Europe, que le géant du commerce électronique prévoit de déployer d'abord en Allemagne.



Au cours des prochaines semaines, ce sont ainsi plus de 300 fourgonnettes électriques Rivian qui seront mises en circulation à Munich, Berlin et Dusseldorf, renforçant ainsi une flotte déjà composée de quelque 1000 véhicules électriques.



Amazon avait manifesté l'intention, l'an dernier, d'investir plus d'un milliard de dollars, dont 400 millions pour l'Allemagne, dans l'électrification de son réseau européen d'utilitaires de livraison et de réduire ainsi son empreinte carbone.



Le groupe avait commencé à recevoir les premiers véhicules de Rivian aux Etats-Unis l'été dernier et a d'ores et déjà déployé plus de 3000 camionnettes dans plus de 500 villes américaines.



Amazon prévoit de disposer de 100.000 véhicules électriques Rivian à horizon 2030.



