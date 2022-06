Amazon.com : Poursuites lancées avec Cartier pour contrefaçon

(CercleFinance.com) - Amazon et Cartier annoncent deux poursuites conjointes contre un influenceur des médias sociaux et huit entreprises, accusés de 'publicité, promotion et facilitation de la vente de produits de luxe contrefaits via Instagram et d'autres sites Web'.



Selon eux, l'influenceur a 'conspiré avec de mauvais acteurs pour tenter de contourner les outils de détection anti-contrefaçon d'Amazon en faisant la promotion de produits de luxe contrefaits, y compris de faux bracelets, colliers et bagues Cartier'.



Le géant du e-commerce indique avoir investi plus de 900 millions de dollars en 2021 et employer plus de 12.000 personnes dédiées à la protection des clients, marques, partenaires commerciaux et du magasin contre la contrefaçon, la fraude et d'autres formes d'abus.



