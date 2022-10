Amazon.com : Plan d'embauche de 150.000 employés aux Etats-Unis

(CercleFinance.com) - Amazon annonce prévoir l'embauche de 150.000 employés à travers les Etats-Unis dans des postes à temps plein, saisonniers et à temps partiel dans son réseau d'exploitation, dans une variété de fonctions allant de l'emballage à l'expédition de colis.



Le géant du commerce en ligne propose des emplois à pourvoir dans tout le pays, et notamment dans les Etats de la Côte Ouest, à commencer par la Californie, ainsi qu'au Texas et dans des Etats du Nord-Est tels que l'Illinois et le Michigan.



Amazon rappelle avoir récemment annoncé un investissement de près d'un milliard de dollars dans des rémunérations supplémentaires au cours de la prochaine année, portant le salaire moyen à plus de 19 dollars l'heure.



