Amazon.com : Plainte pour contrefaçon aux côtés d'Asmodee

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Amazon annonce aujourd'hui avoir déposé une plainte aux côtés d'Asmodee Group contre deux vendeurs ayant proposé sur Amazon des contrefaçons de Dixit : Daydreams Expansion et Dixit : Revelations Expansion, deux jeux de cartes très populaires édités et distribués par Asmodee.



La plainte été déposée devant le tribunal de district des États-Unis pour le district ouest de Washington. Elle soutient que les défendeurs ont utilisé les marques déposées d'Asmodee sans autorisation pour tromper les clients sur l'authenticité et l'origine des produits et créer une fausse affiliation avec Asmodee.



'Si un contrefacteur tente de profiter de nos clients ou partenaires comme Asmodee, notre unité de lutte contre les délits de contrefaçon le tiendra responsable dans le cadre d'un litige civil ou d'un renvoi criminel aux forces de l'ordre', prévient Kebharu Smith, directeur de l'unité Contrefaçon d'Amazon.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.