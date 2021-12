Amazon.com : Partenariat entre AWS et Pfizer

(CercleFinance.com) - Amazon Web Services annonce travailler avec Pfizer pour créer des solutions innovantes basées sur le cloud 'avec le potentiel d'améliorer la façon dont les nouveaux médicaments sont développés, fabriqués et distribués pour les tests dans les essais cliniques'.



Leur nouvelle initiative Pfizer Amazon Collaboration Team (PACT) applique ainsi les capacités AWS en matière d'analyse, d'apprentissage automatique, de calcul, de stockage, de sécurité et d'entreposage de données dans le cloud aux efforts de Pfizer.



Par exemple, AWS aide Pfizer à améliorer ses processus de fabrication clinique continue en incorporant des capacités de maintenance prédictive construites avec les services d'apprentissage automatique d'AWS comme Amazon Lookout for Equipment.



