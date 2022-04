Amazon.com : Partenariat élargi entre AWS et Boeing

(CercleFinance.com) - Amazon Web Services, la division de cloud d'Amazon, et Boeing annoncent un partenariat élargi pour étendre les activités cloud existantes du constructeur aéronautique et rationaliser l'approche de Boeing en matière de cloud computing.



Boeing migrera les applications des centres de données sur site vers AWS, qui alimentera les applications numériques de Boeing pour stimuler l'innovation des produits, et permettre des activités plus efficaces ainsi qu'un meilleur support client.



Au-delà de ce partenariat cloud, Amazonair a augmenté sa flotte à plus de 110 avions Boeing pour faciliter le transport des marchandises vers les clients du groupe de distribution en ligne dans le monde entier.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel