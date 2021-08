Amazon.com : Ouverture de six nouveaux centres en Floride

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Amazon.com a annoncé aujourd'hui un investissement accru en Floride avec l'ouverture de six nouveaux bâtiments, soit un nouveau centre de distribution robotique et cinq nouveaux centres de livraison.



L'ouverture du centre de distribution de 630 000 pieds carrés est prévue fin 2022 à Tallahassee. Les cinq nouvelles stations de livraison ouvriront également en 2022 et offriront aussi la possibilité à des sous-traitants indépendants de créer leur propre entreprise de livraison de colis Amazon.



Cette annonce intervient une semaine après qu'Amazon a annoncé un nouveau centre de distribution à Port St. Lucie, en Floride, qui devrait créer 500 emplois à temps plein.



Amazon exploite actuellement plus de 50 sites en Floride qui prennent en charge les opérations de traitement et de livraison des clients, dont plus de 10 installations lancées en 2020.





