Amazon.com : Opération de secours après l'ouragan Ida

(CercleFinance.com) - Amazon annonce la livraison rapide de plus de 140.000 articles de secours depuis son centre de réponses aux catastrophes pour aider son partenaire d'aide humanitaire, Save the Children, à répondre aux dégâts provoqués par l'ouragan Ida.



Le géant de la distribution en ligne a fait don de fournitures d'urgence essentielles pour soutenir Save the Children qui vient en aide aux communautés touchées, et fera d'autres dons au fur et à mesure que d'autres partenaires demanderont un soutien supplémentaire.



'L'ouragan Ida a frappé le littoral de la Louisiane le 29 août comme tempête de catégorie 4, avec des vents allant jusqu'à 150 mph, coupant l'électricité à plus d'un million de foyers et d'entreprises', rappelle Amazon.



