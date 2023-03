Amazon.com : Nouvelle collaboration AWS-Nvidia dans l'IA

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Amazon Web Services, la filiale 'cloud' d'Amazon.com, a annoncé mercredi la signature d'un accord de collaboration avec le fabricant de processeurs graphiques Nvidia dans le domaine des infrastructures informatiques dédiées à l'intelligence artificielle (IA).



Cette coopération en plusieurs volets doit notamment s'articuler autour de la mise en place d'infrastructures optimisées pour la technologie 'LLM', ou grand modèle de langage, un système d'apprentissage automatique qui génère une phrase en prédisant le mot le plus fréquemment associé au terme précédent.



L'idée est également d'aider à concevoir des applications d'IA 'génératives', qui utilisent des contenus existants au service de leur apprentissage pour en générer de nouveaux.



Dans le détail, Amazon prévoit d'associer son service d'hébergement cloud évolutif 'Amazon EC2' à l'architecture H100 Tensor Core de Nvidia afin de proposer des performances informatiques de 20 exaFLOPS.



L'annonce d'Amazon et Nvidia, qui collaborent depuis une douzaine d'années dans des secteurs allant de l'apprentissage automatique aux eux vidéo en passant par les super-ordinateurs, a été faite à l'occasion du GTC 2023, la conférence de Nvidia dédiée aux développeurs.



