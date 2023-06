Amazon.com : Nouveau projet collaboratif AWS dans l'IA générative

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - AWS, la filiale 'cloud' d'Amazon, a annoncé hier qu'elle comptait investir plus de 100 millions de dollars dans un projet visant à mettre en relation ses ingénieurs avec ses clients en vue d'accélérer l'innovation dans le domaine de l'intelligence artificielle générative.



L'idée du programme, baptisé 'AWS Generative AI Innovation Center', est de mettre en contact ses experts, stratèges et scientifiques afin d'aider les entreprises clientes à tirer parti de l'IA et de l'apprentissage automatique.



Avec leur aide, des laboratoires pharmaceutiques pourront accélérer la découverte de nouveaux médicaments, les fabricants de produits manufacturés pourront élaborer de nouveaux procédés industriels et les banques pourront fournir des conseils plus personnalisés, explique le groupe technologique dans un communiqué.



Amazon dit pouvoir s'appuyer sur 25 années de développements dans l'IA et sur une base de clients comptant désormais plus de 100.000 comptes chez AWS.



Des groupes tels que l'éditeur de guides de voyages Lonely Planet et la compagnie aérienne à bas coûts Ryanair ont d'ores et déjà manifesté leur intention de participer au projet.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.