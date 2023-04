Amazon.com : Mizuho relève son objectif de cours

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Mizuho a annoncé vendredi avoir relevé son objectif de cours sur Amazon, qu'il porte de 135 à 145 dollars tout en maintenant sa recommandation d'achat sur le titre.



Dans une note de recherche, l'analyste souligne que le géant du commerce électronique a réussi à faire mieux que prévu au premier trimestre sous l'impulsion de ses mesures en matière de réductions de coûts.



L'intermédiaire salue par ailleurs la volonté du groupe de Seattle d'adopter une approche 'disciplinée' en matière d'investissements et de dépenses dans sa plateforme de streaming vidéo cette année.



Concernant le ralentissement d'AWS, qu'il attribue à une 'optimisation de l'usage des clients', Mizuho estime que la croissance de la division semble approcher d'un point bas, mais qu'elle devrait opérer une reprise graduelle par la suite.



'Avec le redressement de l'économie, la plateforme d'informatique 'cloud' est bien positionnée pour capitaliser à la fois sur son avantage en termes de prix et sur la croissance des volumes', souligne-t-il.



Sur la base de l'amélioration des marges constatées dans le commerce en ligne, le professionnel dit avoir revu à la hausse ses prévisions de résultats pour 2024.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.