Amazon.com : Mizuho maintient l'achat, objectif 135 dollars

(CercleFinance.com) - Mizuho Securities USA a maintenu vendredi sa recommandation d'achat sur le titre Amazon, assortie d'un objectif de cours de 135 dollars.



Dans une note de recherche diffusée dans la matinée, le courtier estime que les prévisions établies par le marché pour 2023, visant notamment une croissance du chiffre d'affaires de 21%, lui apparaissent aujourd'hui bien 'trop agressives'.



D'après Mizuho, le consensus exagère de près de 10% le niveau de croissance de l'activité que le géant de l'Internet devrait signer cette année.



S'il salue les efforts mis en oeuvre par l'entreprise en vue d'améliorer son efficacité, le broker s'attend à ce que le titre se montre volatil à court terme en réaction à de possibles révisions à la baisse des prévisions du consensus.



