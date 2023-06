Amazon.com : Migration d'Old Mutual vers AWS achevée

(CercleFinance.com) - Amazon annonce qu'Old Mutual a fermé ses centres de données sur site et fait migrer l'intégralité de son infrastructure informatique, y compris ses systèmes bancaires, d'assurance et de gestion de patrimoine, vers sa filiale Amazon Web Services (AWS).



Ce groupe de services financiers en Afrique utilisera ainsi l'infrastructure d'AWS pour accélérer l'innovation, réduire ses coûts d'infrastructure informatique et exploiter l'apprentissage automatique pour offrir des expériences client plus personnalisées.



'La migration complète vers AWS a impliqué le déplacement de plus de 2.000 serveurs sur site, 215 applications, 1.786 bases de données et plus de 500 sites Web', souligne la division de services cloud d'Amazon.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

