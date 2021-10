Amazon.com : Les résultats déçoivent, le titre chute

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - L'action Amazon subissait un gros coup de mou vendredi après la publication de résultats trimestriels ressortis bien en-deçà des attentes et de prévisions mettant en évidence de lourdes pressions sur les marges.



En milieu de matinée, le titre Amazon perdait 4,2% à New York, après avoir chuté de plus de 5% peu après l'ouverture.



Le géant du commerce en ligne a raté le consensus hier soir en dévoilant un bénéfice par action de seulement 6,12 dollars au titre du troisième trimestre, alors que les analystes l'attendaient à 8,92 dollars.



Son chiffre d'affaire a de son côté atteint 110,8 milliards de dollars, en hausse de 15% mais en-dessous du consensus de Wall Street établi à 111,6 milliards de dollars.



Ses prévisions ne s'avèrent guère plus enthousiasmantes, ce qui confirme que le groupe ne bénéficie plus autant de l'effet-confinement qui avait dopé son acticité l'an dernier.



Pour le quatrième trimestre, le groupe de Seattle anticipe un chiffre d'affaires compris entre 130 et 140 milliards de dollars, soit un objectif inférieur de 5% au consensus.



Son profit opérationnel devrait, lui, se situer entre zéro et trois milliards de dollars, là où le consensus visait plutôt un chiffre de huit milliards.



D'après les équipes de Bank of America, ces perspectives prudentes s'expliquent surtout par les pénuries de personnel et les problèmes de logistique, qui pèsent sur les marges du groupe.



'Nous pensons qu'il pourrait falloir plusieurs trimestres afin de normaliser les coûts des nouveaux centres de distribution, les coûts croissants de la main d'oeuvre et la généralisation de la livraison en un jour', explique BofA, qui dit toutefois envisager un redressement des marges à horizon 2023.



Si les analystes de Wall Street n'ont pas abaissé leurs recommandations sur le titre suite à cette publication moins bonne que prévu, notamment en raison de la vigueur de la filiale 'cloud' AWS, plusieurs d'entre eux ont révisé à la baisse leurs objectifs de cours sur le titre.



C'est le cas de Credit Suisse, qui ramène sa cible de 4200 à 4100 dollars, tandis que Wedbush Securities ramène la sienne de 4300 à 3950 dollars.



Avec son recul du jour, l'action Amazon n'affiche plus qu'un gain de 5,8% depuis le début de l'année, contre une hausse de près de 20% environ pour le Nasdaq sur la période.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.