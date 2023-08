Amazon.com : Le titre monte, attentes pulvérisées au 2e trimestre

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Amazon.com a publié jeudi soir des résultats largement supérieurs aux attentes pour le deuxième trimestre et dévoilé des perspectives meilleures que prévu, des annonces qui propulsaient son titre en hausse de presque 10% vendredi à l'ouverture de Wall Street.



Le géant américain du commerce électronique a fait état hier d'un chiffre d'affaires de 134,4 milliards de dollars, en hausse de 11% sur un an, alors que les analystes tablaient en moyenne sur des ventes de 131,6 milliards.



La croissance de l'activité a été tirée par la distribution en ligne en Amérique du Nord, mais surtout par la division-clé 'cloud computing', AWS, dont les ventes ont bondi de 22% sur le trimestre.



Le groupe de Seattle a dégagé un bénéfice d'exploitation de 7,7 milliards de dollars, contre 3,3 milliards un an plus tôt, alors que les analystes tablaient sur 4,7 milliards de dollars.



Pour le troisième trimestre, Amazon dit tabler sur un chiffre d'affaires compris entre 138 et 143 milliards de dollars pour un bénéfice opérationnel de 5,5 à 8,5 milliards, des objectifs là encore supérieurs aux attentes du marché.



Elément important, la branche stratégique AWS devrait voir sa croissance séquentielle réaccélérer sur le trimestre, d'après les analystes, les clients se détournant de leurs réductions de coûts pour se concentrer sur des projets créateurs de valeur.



Dans une note de réaction, les équipes d'UBS disent voir dans ce deuxième trimestre 'un point d'inflexion, à la fois en termes de marges marge dans les activités de distribution et dans le dossier AWS', ce qui les conduit à désormais faire du titre leur 'idée favorite' dans l'Internet.



