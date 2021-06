Amazon.com : Le titre ajouté à la liste de Jefferies

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Jefferies a annoncé mercredi avoir ajouté le titre Amazon à sa liste de valeurs 'Franchise Picks', qui combinent ses meilleures idées d'investissement à un horizon de 12 mois.



Le broker américain s'attend à ce que le géant de l'Internet profite, d'un point de vue fondamental, de l'adoption grandissante du commerce en ligne et d'une accélération de sa croissance dans ses activités à fortes marges.



D'après une étude réalisée par le courtier, 63% des internautes comptent en effet accroître leurs achats sur Internet, même une fois passé le déconfinement.



Jefferies ajoute que le titre Amazon a été quelque peu à la traîne depuis la mi-2020 et que l'action accuse désormais une décote de l'ordre de 10% par rapport à sa valorisation moyenne historique.



Le courtier confirme par ailleurs sa recommandation d'achat et son objectif de cours de 4200 dollars sur la valeur.



