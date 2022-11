Amazon.com : Le Black Friday s'étendra sur 48 heures cette année

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Amazon a annoncé lundi que ses offres promotionnelles de 'Black Friday' s'étaleraient sur 48 heures cette année, avec des premières offres disponibles dès la journée de Thanksgiving.



Le géant de la distribution en ligne indique que les rabais les plus spectaculaires seront proposés sur ses propres produits, avec des ristournes pouvant atteindre 70% sur l'écran Echo Show 15, l'enceinte connectée Echo Dot de cinquième génération ou l'assistant automobile Echo Auto.



Le groupe américain prévoit par ailleurs des soldes de 50% sur la marque 'Savage X Fenty' de la chanteuse Rihanna ainsi que des remises de 40% sur les ordinateurs portables, PC et écrans des marques HP et Dell.



Des réductions de 30% seront également proposées pendant ces deux jours sur les vélos d'appartement de Peloton et les machines à café De'Longhi.



Amazon compte par ailleurs mettre en ligne, toutes les 30 minutes des offres spéciales sur des marques de premier plan comme Samsung, Hasbro, adidas ou Calvin Klein.



Son 'Black Friday' - qui donne le coup d'envoi des ventes de fin d'année pour les distributeurs américains - aura lieu cette année les 24 et 25 novembre.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.