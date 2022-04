Amazon.com : Lancement de TuneIn Premium sur Alexa

(CercleFinance.com) - TuneIn et Amazon s'associent pour offrir une expérience audio aux clients Alexa. Le premier service de streaming audio en direct au monde, a annoncé le lancement de TuneIn Premium sur tous les appareils compatibles avec Amazon Alexa.



Pour la première fois, les clients Alexa pourront accéder à l'ensemble de la bibliothèque de contenus TuneIn Premium, qui comprend en particulier des sports en direct, des actualités et de la musique sans publicité depuis leurs appareils compatibles Alexa.



' Cette nouvelle arrive juste à temps pour le début de la saison 2022 de la Major League Baseball, donnant aux auditeurs la possibilité de diffuser facilement les matchs de la MLB via TuneIn. Les fans de sport peuvent entendre leur équipe favorite jouer en direct en disant simplement : 'Alexa, écoute le sport' ' indique le groupe.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel