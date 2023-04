Amazon.com : Lancement de l'Anti-Counterfeiting Exchange

(CercleFinance.com) - Amazon annonce le lancement de l'Anti-Counterfeiting Exchange (ACX), une collaboration 'conçue pour rendre les achats en ligne plus sûrs et plus difficile pour les contrefacteurs de se déplacer entre différents magasins pour tenter de vendre leurs contrefaçons'.



ACX permet aux magasins participants de partager des informations sur les contrefacteurs confirmés qui ont tenté d'utiliser leurs services pour essayer de vendre des produits contrefaits, et ainsi de les identifier et de les arrêter plus rapidement.



'Grâce à ACX, Amazon a déjà détecté des centaines de comptes correspondants où le même contrefacteur a tenté de créer des comptes de vente sur Amazon et au moins un autre exploitant de magasin', souligne le géant du commerce en ligne.



