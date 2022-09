Amazon.com : Lancement d'une nouvelle tablette Fire

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Amazon a annoncé mercredi le lancement de la nouvelle version de sa tablette 'Fire', toujours bien ancrée en-dessous de l'iPad d'Apple avec un prix inférieur à 100 dollars.



Le nouveau Fire HD 8, doté d'un processeur 30% plus rapide et d'une autonomie qui dure toute la journée, a été spécialement conçu pour les applications ayant trait au divertissement, précise le groupe de Seattle dans un communiqué.



Le premier modèle, qui affiche un écran de huit pouces, 13 heures d'autonomie et une charge USB, est ainsi proposé à un ticket d'entrée de 99,99 dollars.



La version 'Fire HD 8 Plus', équipée d'une mémoire RAM de 3GB RAM, d'une recharge sans fil et d'une caméra arrière, est, elle, commercialisée à 119,99 dollars.



Mais cette nouvelle gamme est très clairement focalisée à destination des enfants en faisant la part belle aux appareils Fire HD 8 Kids et Fire HD 8 Kids Pro, deux tablettes aux caractéristiques renforcées qui offrent un abonnement gratuit aux contenus d'Amazon Kids+, une garantie de deux ans et le contrôle parental, pour un prix de 149,99 dollars.



Pour la première fois dans l'histoire de la tablette, la Fire HD 8 Kids sera disponible dans des étuis Disney, à l'effigie de Mickey Mouse ou de Disney Princess.



Disponible en précommande à partir d'aujourd'hui, le nouveau Fire sera livré à compter du mois prochain.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.