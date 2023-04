Amazon.com : Lancement d'un 'accélérateur d'expansion européen'

(CercleFinance.com) - Amazon annonce le lancement d'un nouveau programme baptisé 'accélérateur d'expansion européen' (AEE), qui permettra aux vendeurs partenaires d'étendre en quelques clics leur activité de vente sur les neuf boutiques d'Amazon en Europe.



Disponible pour tous les vendeurs partenaires, il facilitera la mise en ligne de leurs produits dans l'ensemble des boutiques Amazon au sein de l'UE et au Royaume‑Uni, offrant ainsi la possibilité aux clients d'accéder à plusieurs millions de nouveaux articles.



L'AEE est disponible gratuitement pour tous les vendeurs partenaires professionnels déjà présents sur au moins une des boutiques européennes d'Amazon en France, en Allemagne, en Italie, en Espagne, en Pologne, en Suède, en Belgique et au Royaume‑Uni.



